België zakt weg in Europese ranglijst van aantal besmettingen

Eind oktober stond België nog bovenaan de Europese ranglijst met de hoogste incidentie van coronagevallen per 100.000 inwoners. Ons land stak toen Tsjechië voorbij. Ondertussen is België weggezakt tot de zesde plaats in Europa.

27 oktober 2020 is geen dag om trots op te zijn in België. Toen werd ons land koploper in Europa qua aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Met 1.391 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken staken we Tsjechië voorbij, dat toen 1.380 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken telde.

Op 2 november ging ons land officieel in een verstrengde lockdown en de resultaten daarvan zijn merkbaar in de incidentie van het virus. België telt nu volgens het rapport van 13 november van het European Centre for Disease Control (ECDC) 947 besmettingen per 100.000 inwoners. Ons land strandt zo op de zesde plaats, tussen Slovenië en Frankrijk. Tsjechië staat nog altijd op nummer twee met 1283 besmettingen per 100.000 inwoners. Nochtans gingen ook zij in lockdown.

Het virus heeft ook nog altijd een stevige grip op Oostenrijk, hoewel ook zij twee weken geleden in een gelijkaardige lockdown gingen met een avondklok, afstandsonderwijs en gesloten horeca.