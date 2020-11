Toon Aerts mikt op derde opeenvolgende zege in Ethias Cross van Leuven: “Parcours niet op mijn lijf geschreven”

De jubileumeditie van de veldrit in de schaduw van de Kazerne de Hemptinne in Heverlee zoekt een opvolger voor Toon Aerts. De oud-Europees en Belgisch kampioen was er reeds drie keer aan het feest. In 2016 was dat voor het eerst het geval. In 2018 en 2019 deed hij dat nog eens over zodat hij er zaterdag voor de derde keer op rij, de vierde keer in totaal dus, kan zegevieren. Toon Aerts krijgt natuurlijk weer af te rekenen met kersvers Europees kampioen Eli Iserbyt en Belgisch kampioen Laurens Sweeck.

“Nochtans krijgen we zaterdag in Leuven of Heverlee niet een parcours dat me echt op het lijf geschreven is. Het is geen typische boscross, ook geen weidecross. Maar het moet soms wat meezitten en dat was daar al drie keer het geval”, begin Toon Aerts.

Aan het parcours van deze 10e editie wijzigde ook nu weer zeer weinig.

“Ik denk dat er tijdens deze cross best tactisch zal gespeeld worden. Zeker met dat zeer lange stuk weg ter hoogte van de aankomstzone. Dat hoeft echter geen nadeel te zijn. Ik verwacht dat ik kan rekenen op de steun van mijn ploegmaat Lars van der Haar. En als de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, met Iserbyt, Sweeck en Michael Vanthourenhout dan toch in de meerderheid zijn, mogen zij op dat lange stuk ook hun verantwoordelijkheid nemen. Ik moet dan vooral zorgen dat ik op kop zit bij de technische passages in het veld”, zegt de recordhouder qua zeges in Leuven.

Toon Aerts heeft met Kruibeke, Gieten en Beringen al drie overwinningen laten optekenen.

“Zonder mijn lekke band in Niel waren dat er al misschien vier. Dat geeft me wel vertrouwen en dat is ook mijn houvast voor de komende weken. Ik verwacht in Leuven misschien zelfs meer weerwerk van Laurens Sweeck dan van Eli Iserbyt gezien zijn zege in Niel”, besluit Aerts.

Het programma in Leuven:

13u45: Dames elite

15u00: Elites en beloften