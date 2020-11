Van Gucht: ‘Heropening scholen niet helemaal zonder risico’

Maandag openen de scholen opnieuw de deuren, na een verlengde herfstvakantie. Gevreesd wordt dat daardoor het aantal besmettingen opnieuw zal toenemen. Viroloog Steven Van Gucht geeft toe dat de heropening niet zonder risico is, maar benadrukt dat de situatie van nabij zal worden opgevolgd.

Vanaf maandag mogen de leerlingen uit het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs weer voltijds naar school, in de tweede en derde graad secundair wordt deeltijds afstandsonderwijs georganiseerd. ‘Het is niet geheel zonder risico. Dit kan een impact hebben op de cijfers, maar dat zullen we over een tweetal weken zien. Het is een kwestie van kosten en baten’, zegt Van Gucht.

De viroloog benadrukt wel dat scholen tot nu toe geen motor van het coronavirus gebleken zijn. ‘Scholen weerspiegelen vooral wat er gebeurt in de algemene bevolking, maar er zijn op school zelf relatief weinig uitbraken. We zullen alles goed opvolgen’, klinkt het. Die opvolging is volgens Van Gucht relatief gemakkelijk, want de heropening van de scholen is de enige grote verandering die er de komende tijd aankomt.

Yves Stevens, de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, roept leerlingen op om de regels nauwgezet te volgen en alert te blijven voor drukte aan de schoolpoort en op het openbaar vervoer. ‘Scholen en leerkrachten leveren al maanden grote inspanningen, maar die zijn enkel doeltreffend als leerlingen en ouders hun verantwoordelijkheid opnemen. Dus ook voor en na de schooluren moet er voldoende aandacht zijn voor de maatregelen’, klinkt het.