Door regering-Trump opgericht overheidsagentschap: ‘Amerikaanse verkiezingen waren veiligste ooit’

‘Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd, is kwijtgespeeld of heeft veranderd.’ Dat zeggen verschillende verantwoordelijken voor de verkiezingsinfrastructuur in de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring.

In de verklaring op de website van het officiële Agentschap voor Cyberveiligheid en Veiligheid van de Infrastructuur (CISA) – een overheidsagentschap dat door de regering-Trump werd opgericht in 2018 – staat dat de presidentsverkiezingen van 3 november ‘de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis’ waren.

Volgens president Donald Trump is grootschalige fraude gepleegd bij de verkiezingen. De verantwoordelijken spreken dat in de verklaring tegen en roepen op tot vertrouwen in het Amerikaanse kiessysteem. ‘Op dit moment zijn verantwoordelijken doorheen het land het hele verkiezingsproces aan het evalueren en dubbelchecken voordat het resultaat gefinaliseerd wordt.’

Elke stem heeft een papieren afschrift en zal indien nodig herteld worden. ‘Het proces maakt het mogelijk vergissingen en fouten te detecteren en te corrigeren. Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgespeeld, stemmen heeft veranderd, of op welke manier ook gecompromitteerd is geraakt.’

‘Hoewel we weten dat er veel ongefundeerde beweringen en kansen voor misinformatie zijn over ons verkiezingsproces, kunnen we u verzekeren dat we het grootste vertrouwen hebben in de veiligheid en integriteit van onze verkiezingen, en dat zou u ook moeten hebben.’

Trump: ‘Stemmen voor mij verwijderd’

Donald Trump had via Twitter onder meer geklaagd dat het computersysteem Dominion, dat op veel plaatsen gebruikt werd om stemmen te verwerken, frauduleus is. Donderdag nog tweette hij dat volgens een (ongefundeerd) bericht van Trump-gezind nieuwsnetwerk OANN ‘Dominion 2,7 miljoen stemmen voor Donald Trump verwijderde doorheen het land’. ‘Data-analyse toont dat 221.000 stemmen in Pennsylvania veranderden van Trump naar Biden. 941.000 Trump-stemmen verwijderd. Staten die Dominion-stemsystemen gebruikten, veranderden 435.000 stemmen van Trump naar Biden.’

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Dominion Voting Systems liet daarop weten dat het ‘categoriek beweringen ontkent over het veranderen van stemmen of beschuldigingen van softwareproblemen met onze stemsystemen. Onze systemen blijven betrouwbaar en accuraat stemmen tellen, en verkiezingsautoriteiten hebben publiekelijk de integriteit van het proces bevestigd.’

Het bericht van OANN lijkt gebaseerd te zijn op een post van een anonieme Trump-aanhanger op het Trump-gezinde forum TheDonald.