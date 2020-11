Vandenbroucke betreurt ‘speculaties’ rond Kerstmis

Het is veel te vroeg om nu al perspectief te geven op de viering van Kerstmis, waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De druk om de kerstviering toch onder een of andere vorm toe te laten, stijgt nochtans. ‘We gaan Kerstmis toch niet via Skype vieren?’, vroeg MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich af. Infectiologe Erika Vlieghe en biostatisticus Geert Molenberghs lieten al een kier open. Op de persconferentie van Sciensano vrijdag gaf viroloog Steven Van Gucht mee dat je ervan uit mag gaan dat we de feestdagen ‘in kleine kring’ zullen doorbrengen.

Dat is tegen de zin van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Die waarschuwt dat het allemaal louter speculatie is, en hij raadt iedereen af om zo te speculeren. ‘Tussen nu en 27 november, de datum van het volgende Overlegcomité, moeten er geen aankondigingen of beslissingen worden verwacht’, zei Vandenbroucke vanmorgen in de Kamercommissie Volksgezondheid.

‘Ik hoop dat we tegen dan een akkoord kunnen bereiken over een beheersingsstrategie van het virus. Mogelijk kunnen we op dat moment ook op basis van feiten beslissen over wat er na 1 december eventueel kan.’ Vandenbroucke wil voorzichtig blijven. ‘Het blijft rijden en omzien. Nu is het zaak om zo snel mogelijk uit de piek van de tweede golf te geraken en een derde golf te vermijden.’

Vandenbroucke werkt intussen aan de vaccinatiestrategie, met als streefdoel 70 procent van de Belgen te kunnen vaccineren in de acute fase van het virus. Daarna kan de vaccinatie, die voor hem vrijwillig moet blijven, worden toegevoegd aan de gewone vaccinatieprogramma’s.

‘Deze vaccinatiecampagne zal een test zijn voor de bekwaamheid van alle overheden om een solidaire inspanning tot een goed einde te brengen’, zegt Vandenbroucke. Er is een taskforce opgesteld om de samenwerking te organiseren.