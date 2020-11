Mediahuis schuldenvrij na verkoop puzzelboekjes

Uitgever Mediahuis verkoopt samen met Ergon zijn belang in Keesing Media Group. Samen met de recente verkoop van het vastgoed in Nederland, is Mediahuis nu zo goed als schuldenvrij.

Mediahuis, onder meer uitgever van De Standaard, verwierf Keesing Media Group naar aanleiding van de overname van Telegraaf Media Groep (TMG) in 2017. Kort na de overname verkocht Mediahuis een belang van 70 procent in Keesing aan het durfkapitaalfonds Ergon dat zelf al actief was in die markt. Ergon zocht de afgelopen maanden een nieuwe eigenaar voor Keesing en dat is BC Partners geworden, eveneens een private-equityfonds.

Keesing is aanwezig in 40 landen en is in Europa de grootste speler in de markt van puzzelboekjes. BC Partners gelooft dat er nog een belangrijk groeipotentieel is vanwege het toenemend belang van hersengymnastiek. Het ziet ook consolidatiekansen in de markt. Op basis van de brutobedrijfswinst van Keesing kan de waarde van de transactie op enkele honderden miljoenen worden geschat. Hoeveel Mediahuis netto in kas krijgt, is niet bekend.

Voor Mediahuis, dat afgelopen maand de verkoop van het vastgoed van Mediahuis Nederland (het vroegere TMG) afrondde, betekent de verkoop van het minderheidsbelang in Keesing dat de uitgever zo goed als schuldenvrij zal zijn. Daarmee kijkt Mediahuis aan tegen zijn sterkste balans sinds de vorming van Mediahuis in 2013. Toen sloegen het vroegere Corelio en Concentra de handen in elkaar, wat de basis legde voor expansie in de Benelux en daarbuiten.

De sterke balanspositie komt er ondanks de overname vorig jaar van de Ierse mediagroep Independent News & Media (INM) en eerder dit jaar van het Luxemburgse Saint-Paul, bekend van onder meer Luxemburger Wort. Momenteel is het uitkijken naar de afronding van de overname van NDC in Nederland bezig. Dat omvat kranten in het noorden van Nederland.

Mediahuis telt circa 3.900 medewerkers en haalt een omzet van om en nabij 1 miljard euro.