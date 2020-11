Ann Schoubs wordt nieuwe directeur-generaal De Lijn

De Vlaamse regering draagt Ann Schoubs voor als nieuwe directeur-generaal van vervoersmaatschappij De Lijn. Ze zal er op 1 januari Roger Kesteloot opvolgen.

Vanmorgen waren nog vier kandidaten in de running, onder wie ook de huidige en de vorige financieel directeurs van De Lijn. De keuze van de Vlaamse regering viel finaal op iemand van buiten het vervoersbedrijf. Schoubs (°1966) komt over van de federale overheid, waar ze sinds 2017 aan het hoofd stond van de interne auditdienst.

Ze komt met jarenlange ervaring bij de NMBS, waar ze werkte van 1991 tot 2017. Ze bekleedde er directiefunties als CEO van NMBS-filiaal YPTO - dat 500 medewerkers telt - en als hoofd van de dienst Supply Chain.

Roger Kesteloot had in mei bekendgemaakt dat hij De Lijn voor het einde van zijn mandaat zou verlaten. Hij blijft wel nog tot april actief binnen het bedrijf, onder meer om Schoubs voor te bereiden op haar nieuwe taak.

Crisistijd

Die is niet min. Schoubs komt aan het hoofd van De Lijn in een jaar waarin de reizigers en masse vertrokken zijn, uit angst voor het coronavirus. De opeenvolgende lockdowns zadelden het bedrijf bovendien op met een gigantische financiële kater. En ook voor het virus kwam, ging het al niet voor de wind. 2019 was een bijzonder moeilijk jaar, erkende ook Roger Kesteloot zelf, met een piek in het aantal afgeschafte busritten, net als in de klachten van reizigers. Dat tij keren in crisistijd, wordt - met een understatement - een uitdaging.

Deze namiddag volgt een persconferentie waar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) de nieuwe directeur-generaal officieel zal voorstellen.