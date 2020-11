KMI stelt gemiddelde temperatuur naar boven bij

De gemiddelde temperatuur ligt vanaf 2021 weer iets hoger. Omdat het klimaat zo snel verandert, worden de gemiddelde waarden wereldwijd herberekend, meldt Het Laatste Nieuws.

Voor België komt het KMI uit op een nieuwe gemiddelde jaartemperatuur van 10,9 graden. Dat is alweer iets meer dan de 10,6 graden die nog tot eind dit jaar als ‘normaal’ wordt gezien. In vergelijking met 2009, toen we nog eindigden bij een gemiddelde temperatuur van 9,8 graden, is er dus meer dan een graad verschil op te merken.

‘Het is nu de tweede keer dat de tabellen na tien jaar worden aangepast. Opmerkelijk is dat de gemiddelde temperatuur stijgt voor alle maanden van het jaar, in vergelijking met tien jaar geleden’, zegt Samuel Helsen, weerspecialist van de KU Leuven in Het Laatste Nieuws.