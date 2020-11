Domper voor Engeland: Marcus Rashford mist duels tegen Rode Duivels en IJsland

Marcus Rashford moet door een schouderblessure forfait geven voor de beslissende Nations Leaguewedstrijden tegen België en IJsland. Dat bevestigde de Engelse voetbalbond.

De 23-jarige aanvaller van Manchester United blesseerde zich vorig weekend in de competitiematch tegen Everton. Hij miste daardoor al de oefenwedstrijd van donderdag tegen Ierland (3-0). Bijkomend onderzoek wees uit dat de 39-voudig international (11 goals) niet hersteld geraakt voor het treffen met de Rode Duivels van zondag in Leuven en het duel woensdag (in Londen?) tegen IJsland. Vorige maand scoorde Rashford nog tegen België op Wembley (2-1).

Ook Conor Coady, verdediger bij Wolverhampton, mist de twee matchen. Hij is in quarantaine gegaan nadat hij contact had met een persoon die positief testte op het coronavirus. Zelf testte hij wel negatief.