Luca Brecel overleeft thriller in eerste voorronde German Masters snooker

Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde op het German Masters snookertoernooi (400.000 pond/444.000 euro). In het Engelse Milton Keynes versloeg hij de Engelsman James Cahill met 5-4.

Brecel (WS 31) nam met een 132 break een blitzstart, maar zijn tegenstrever sloeg meteen terug. In frame drie potte de 25-jarige Limburger een 68 break weg, maar Cahill (WS 77) stelde voor de pauze gelijk met breaks van 53 en 58. De 24-jarige Engelsman, die vorig jaar tijdens het WK voor de verrassing zorgde door als amateur Ronnie O’Sullivan in de eerste ronde huiswaarts te sturen, potte in frame vijf een 74 break weg voor een 3-2 voorsprong.

Brecel stelde gelijk met een 66 break, waarna Cahill de volgende frame voor zijn rekening nam. Brecel, die met de rug tegen de muur stond, schudde een 104 break uit de mouw en kon een beslissende frame uit de brand slepen waarin hij zich de beste toonde.

In de tweede en laatste voorronde neemt onze landgenoot het op tegen de Engelsman Andrew Higginson (WS 54).

Uitslag:

Luca Brecel (BEL/31)- James Cahill (Eng/77) 5-4

132(132)-0, 39-70, 81(68)-15, 16-121(53,58), 37-82(74), 71(66)-46, 40-60, 104(104)-0, 71-40