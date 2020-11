Kleine juridische overwinning voor team-Trump in Pennsylvania: sommige briefstemmen niet meegeteld

Een rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft donderdag geoordeeld dat briefstemmen met tekortkomingen die kiezers pas na 9 november corrigeerden, niet meegeteld mogen worden. De deadline voor die correcties was lastminute verlengd, maar de verantwoordelijke die dat deed, was daar niet voor gemachtigd. Aan de verkiezingsuitkomst zal de uitspraak niets veranderen.

Als een correct identiteitsbewijs ontbreekt bij stembrieven die per post opgestuurd zijn, hebben kiezers volgens de wet in Pennsylvania nog zes dagen na de verkiezing de tijd om dat recht te zetten (dit jaar: tot 9 november). Nadat het Hooggerechtshof oordeelde dat briefstemmen er geldig zijn zolang ze verstuurd zijn ten laatste op verkiezingsdag (3 november) en hoogstens drie dagen later aankomen (op 6 november), verlengde ‘Secretary of State’ Kathy Boockvar in een richtlijn de deadline voor correcties naar zes dagen daarna (12 november).

Een rechter in Pennsylvania heeft nu echter geoordeeld dat verkiezingsverantwoordelijke Boockvar daar niet toe gemachtigd was. Dat betekent dat briefstemmen waarvoor een identiteitsbewijs na 9 november werd aangeleverd, toch niet meegeteld mogen worden.

Stemmen apart gehouden

De rechtszaak werd aangespannen door Donald Trumps campagneteam, dat dus een kleine juridische overwinning boekt. Het is onduidelijk om hoeveel stemmen het precies gaat, maar volgens verantwoordelijken van de staat zal de uitspraak het verkiezingsresultaat niet veranderen. De rechter had in afwachting van een uitspraak al gevraagd de stemmen in kwestie apart te houden.

Het team van Trump heeft nog meerdere rechtszaken lopen in Pennsylvania, onder meer tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof dat briefstemmen er tot drie dagen na verkiezingsdag ontvangen mochten worden. Het zou gaan om zo’n 10.000 stemmen die in die periode aankwamen. Die werden allemaal apart gehouden, en zijn volgens Boockvar niet meegerekend in de gerapporteerde voorlopige resultaten.

Joe Biden staat momenteel met bijna 56.000 stemmen verschil aan de leiding in Pennsylvania.