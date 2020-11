Belangrijkste adviseur van Boris Johnson ‘weg tegen Kerstmis’

Dominic Cummings, de belangrijkste adviseur van de Britse premier Boris Johnson, zal zijn rol tegen Kerstmis neergelegd hebben. Dat zeggen verschillende Britse media. Het nieuws komt twee dagen nadat ook Johnsons communicatiedirecteur Lee Cain zijn ontslag aankondigde.

Cummings verklaarde aan de BBC dat geruchten dat hij zou hebben gedreigd met ontslag, ‘verzonnen zijn’. Maar hij voegde eraan toe dat hij bij zijn standpunt van januari blijft, namelijk dat hij zichzelf ‘grotendeels overbodig’ wil maken tegen het einde van 2020.

De BBC vernam van een bron in Downing Street dat de machtige Cummings tegen Kerstmis de regeringsploeg zal hebben verlaten. Ook andere Britse media melden dat.

Machtsstrijd

Eerder deze week kondigde Cain, met wie Cummings in 2016 campagne voerde voor brexit, zijn vertrek aan. Dat vertrek wordt gezien als een teken van een machtsstrijd binnen de regering-Johnson.

Een deel van de Conservatieve parlementsleden vinden dat Johnson zich te veel laat leiden door een kleine groep eigenzinnige en radicale ­adviseurs die niet eens lid zijn van de partij. Cain, maar vooral ­Cummings, zijn daar de boegbeelden van. Toen Cain zijn ontslag aanbood, citeerde The Financial Times een anonieme minister: ‘One done, one to go’, verwijzend naar Cumming.

Ook Johnsons verloofde, Carrie Symonds, zou geen fan zijn van Cain en Cummings.