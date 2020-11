Ole Gunnar Solskjaer mag blijven ondanks dramatische start: Manchester United behoudt het vertrouwen in coach

Ed Woodward, de algemeen directeur van Manchester United, heeft donderdag zijn steun uitgesproken aan coach Ole Gunnar Solskjaer. De Mancunians begonnen het seizoen op een dramatische wijze en staan voorlopig pas veertiende in de Premier League.

“Hoewel er nog veel werk is om een grotere groepscohesie te creëren, blijven we doorgaan op de positieve weg die we momenteel volgen met Ole (Gunnar Solskjaer, red.). Het team blijft groeien”, legde Woodward uit in de marge van de voorstelling van de financiële resultaten van de club in het eerste trimester van het seizoen 2020-2021.

Woodward sprak eerder in oktober al zijn steun voor Solskjaer uit. Man Utd verloor vorige maand onder meer in eigen huis met 1-6 van Tottenham. Deze maand blijft het nog steeds moeilijk lopen. De Red Devils verloren in de competitie in eigen huis van Arsenal (0-1) en in de Champions League tegen Basaksehir (2-1). Vorig weekend werd wel gewonnen van Everton (1-3).

Op financieel vlak kondigde Woodward een exploitatieverlies van dertig miljoen euro aan. Dat is in grote mate te wijten aan het gebrek aan inkomsten bij de wedstrijden achter gesloten deuren omwille van de coronacrisis. De commerciële recettes zakten ook met 25 procent omwille van de annulatie van de voorbereidingstournee en de lagere verkoop van merchandising door de wedstrijden zonder fans.