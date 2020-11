We zijn er nog niet, maar het corona-vaccin blijft heel goed nieuws

Sneller dan verwacht kwam er deze week verlossend nieuws uit de farmawereld: het vaccin van producenten Pfizer en BioNTech blijkt doeltreffend te werken bij negen op de tien proefpersonen. ‘Geweldig nieuws’, luidt het in de hele wereld. Mogen we stilaan beginnen hopen?

Er zijn toch nog een aantal vragen en hindernissen, nuanceert wetenschapsjournaliste Hilde Van den Eynde. Bewaring en vervoer is niet evident, en zelfs in de meest optimistische schattingen kunnen er in 2021 nóóit genoeg vaccins zijn om de hele wereldbevolking in te enten tegen covid-19. Wie wanneer aan de beurt komt, wordt dé vraag.

