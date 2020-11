Hoe moeten we Kerstmis en Nieuwjaar vieren? ‘Kies een feestdag’, zegt Van Gucht

George-Louis Bouchez, voorzitter van MR, is hoopvol dat er mogelijkheden zijn om Kerstmis en Nieuwjaar te vieren. ‘We vieren Kerstmis niet via Skype’, zei hij daarover. Viroloog Steven Van Gucht tempert. ‘Kies een feestdag’, raadt hij aan.

De huidige maatregelen gelden tot 16 december, het is nog niet duidelijk of er daarna versoepelingen komen, of de maatregelen blijven gelden. Toch denkt Bouchez dat er mogelijkheden zijn om Kerstmis en Nieuwjaar te kunnen vieren. ‘We zullen geen kerst vieren via Skype. We moeten voorzichtig zijn en beslissingen nemen op basis van de cijfers, maar ik kan me inbeelden dat we kerst vieren met 3 of 4 personen’, zei Bouchez op RTL. De MR-voorzitter waarschuwt wel dat de cijfers op dit moment nog veel te hoog zijn voor versoepelingen, ondanks de dalende trend.

De corona-experten buigen zich over de vraag hoe Belgen de feestdagen zullen kunnen doorbrengen. ‘Het is moeilijke materie’, zei Van Gucht hierover aan het VTM Nieuws. De cijfers blijven onrustwekkend hoog, maar gelukkig is de daling al ingezet. ‘We kunnen nog niet voorspellen hoe de cijfers er met Kerstmis en Nieuwjaar zullen uitzien.’ Wat wel zeker is, is dat de feesten in kleine kring gevierd moeten worden. ‘Hoe klein weten we zelf nog niet’, aldus Van Gucht.

‘Als we elkaar besmetten met Kerstmis, zijn we vijf dagen later besmettelijk’, rekent Van Gucht uit. Dat wil zeggen dat mensen elkaar extra kunnen besmetten met Nieuwjaar. De viroloog raadt aan om een feestdag te kiezen. ‘Op de ene dag kan in kleine kring worden samengekomen, maar vier de andere dan binnen het huishouden.’

Wat ook belangrijk is, is dat generaties best niet gemengd worden. ‘Dat is een boodschap die niemand wil brengen, maar mensen moeten zich bewust zijn van de risico’s. Meerdere uren samen binnen doorbrengen met verschillende generaties die praten, eten en drinken is een uitgelezen kans voor het virus.’

Concrete aanbevelingen zijn er nog niet, maar Van Gucht hoopt die zo snel mogelijk klaar te hebben.