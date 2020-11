Vlaams Belang start interne procedure tegen politica die bloemen legde op graf van SS’er

Een post van Carrera Neefs op sociale media zorgt voor ophef. De jonge Vlaams Belang-politica uit Wuustwezel legde op Wapenstilstand bloemen bij het graf van een gesneuvelde SS-soldaat. De partij zit verveeld met de kwestie en heeft een interne procedure opgestart tegen Neefs.

Carrera Neefs is lid van de radicaal rechts partij Vlaams Belang en zetelt in de gemeenteraad van Wuustwezel. Ook bij Schild & Vrienden, de militante extreemrechtse jongerenbeweging, is ze heel actief. Gisteren, op Wapenstilstand, trok Neefs van Wuustwezel naar de Duitse militaire begraafplaats in het Nederlandse Ysselsteyn, een rit van bijna anderhalf uur. Daar legde ze bloemen neer aan het graf van Willem Heubel, een Nederlandse SS’er die sneuvelde op het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Ze postte foto’s van het moment op haar Instagram- en Facebookpagina. Op de beelden valt op dat ze een dirndl, een traditionele Beierse jurk, draagt. In het bijschrift verwijst ze naar het lied ‘Ich hatt’ einen Kameraden’, een klaagzang die in het Duitse leger wordt gebruikt. Verder schrijft ze: ‘Tijdens de oorlog zijn er altijd meerdere kanten, de winnaar schrijft het grootste deel van dit verhaal. Ik ben geen ontkenner, maar ik vergeet ook deze mensen niet.’

Screenshot van Neefs’ Instagrmapost. Foto: rr

Het bezoek aan het graf van de SS’er zorgt voor ophef. Onder meer Open VLD’ster Alexandra d’Archambeau reageert fel en noemt het ‘walgelijk’ dat een Vlaams Belangster bloemen neerlegt op het graf van een SS’er.

Vlaams Belangster legt bloemen neer bij een SS’er in een dirdnl en zegt dat er meerdere kanten zijn van het verhaal. Waar stopt dit eigenlijk? Moeten wij dit normaal vinden? #walgelijk

(Via @LieselotVanMol) pic.twitter.com/YjGKXX1my2 — Alexandra d’Archambeau (@alexandradarch) November 12, 2020

Vlaams Belang-woordvoerder Jonas Naeyaert reageert kort op het voorval. ‘We zitten verveeld met de kwestie, maar juffrouw Neels werd gevraagd door een nabestaande die slecht te been is om bloemen te gaan neerleggen. Die nabestaande blijft liever anoniem. Iedereen heeft volgens ons het recht om te rouwen. Carrera Neefs wou geen statement maken of mensen kwetsen en vindt het jammer als deze indruk toch is gewekt.’

Neefs zelf heeft haar posts op Instagram en Facebook verwijderd. Aan onze zusterkrant Gazet van Antwerpen laat ze weten niet zelf te willen reageren. Maar in haar Instagram-stories toont ze wel een screenshot van een artikel over de heisa met een korte mededeling erbij. ‘Er is wel wat heisa ontstaan na deze post. Ik heb nooit de bedoeling gehad om een statement te maken, mensen te kwetsen of oorlog te verheerlijken, en ik vind het dan ook jammer dat bij een aantal mensen toch die indruk is gewekt. Voor mij is dit onderwerp nu afgesloten.’

Maar het verhaal zal waarschijnlijk nog een vervolg krijgen. De Morgen meldt dat Vlaams Belang een interne procedure tegen Neefs start. Woordvoerder Naeyaert bevestigt dat aan De Standaard.