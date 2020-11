Prins Charles brengt duurzame mode op de markt

De liefdadigheidsinstelling van prins Charles, The Prince’s foundation, heeft samen met de online modewinkel Yoox Net-A-Porter een capsulecollectie uitgebracht. Donderdag werden de kleren, met de nadruk op duurzame mode, voorgesteld aan het publiek.

De kroonprins was erg onder de indruk van de collectie, die bestaat uit 18 stuks, tien voor vrouwen en acht voor mannen. De collectie is het eindproduct van The Mordern Artisan, een project van de liefdadigheidsinstelling van de prins. In het kader van dat project ontworpen zes Italiaanse studenten van de Politecnico di Milano de kleren. Die werden in het Verenigd Koninkrijk gemaakt door zes ambachtslieden die onderlegd zijn in de artisanale technieken van textielverwerking van Schotland.

Het werk van Léonardo da Vinci diende als inspiratie voor deze collectie. Het kasj­mier en de wol komen uit Schotland, de zijde uit Italië. De kleren zijn uitgerust met een uniek label waarop de geschiedenis van het product, de materialen en het verhaal van de ambachtslieden staat.

‘Het belangrijkste is dat we herontdekken hoe belangrijk de natuur is en vanwaar al die natuurlijke materialen komen’, zei de prins. ‘Het is te gek dat kleren gemaakt worden en dan weer worden weggegooid.’

De prins legt in een interview met Vogue, dat in december gepubliceerd wordt, uit dat hij niet graag dingen weggooit, en dat hij kleren liever laat maken dat ze niet meer te dragen.

De opbrengsten van de kleren gaan naar The Prince’s foundation en zullen worden gebruikt om opleidingen te geven, specifiek voor artisanale textielverwerking.