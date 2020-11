De Croo: ‘Details vaccinatiestrategie kunnen we pas uitwerken als we kenmerken van vaccins kennen’

De overheid werkt volop aan een vaccinatiestrategie, maar de gedetailleerde uitwerking ervan zal pas kunnen gebeuren als de specifieke kenmerken van de covid-19-vaccins volledig gekend zijn. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd in de Kamer.

Verschillende farmabedrijven werken al maanden aan een vaccin tegen het coronavirus. De Amerikaanse farmareus Pfizer liet deze week nog weten dat zijn experimentele vaccin 90 procent effectief is. Ook Johnson&Johnson, Sanofi-GSK en AstraZeneca zijn al vergevorderd in de ontwikkeling van hun vaccins. De Europese Commissie onderhandelde al over contracten met een aantal farmagiganten, België kan dan beslissen om in te tekenen op de bestelling.

Een strategie om uit te maken wie prioritair gevaccineerd moet worden, waar dat moet gebeuren en hoe de hele logistieke operatie moet verlopen, is er echter nog niet. Een taskforce is daar ‘volop mee bezig’, antwoordde eerste minister Alexander De Croo donderdag op vragen van Kristof Calvo (Groen), Sofie Merckx (PVDA), Laurence Zanchetta (PS) en Kathleen Depoorter (N-VA).

Eén ploeg

De details van die strategie kunnen pas uitgewerkt worden wanneer de specifieke karakteristieken van de vaccins duidelijk zijn, zei de premier. ‘Ik zou ook graag vandaag al alle details kennen, maar de werking van het ene vaccin is heel verschillend ten opzichte van het andere, en is bijvoorbeeld meer geschikt voor jongeren of voor ouderen. We zullen ons daarop baseren om die strategie uit te werken.’ De Croo verwacht die informatie ‘in de loop van de komende weken’.

De premier benadrukte dat het de bedoeling is dat de verschillende overheden samen aan een strategie werken, zodat die voor iedere Belg hetzelfde is. ‘We vragen aan de bevolking om één ploeg te vormen en om samen aan één zeel te trekken. Ik ga ervan uit dat we dat als politiek ook kunnen doen, zodat we onze bevolking zo goed mogelijk kunnen beschermen.’

Voorzichtig optimisme

De premier sprak ook over het effect van de lockdown. De coronacijfers gaan al enkele dagen voorzichtig de goede kant op in ons land. Dat erkent ook De Croo. ‘De bocht is ingezet. Ik denk dat dat duidelijk is. Op het niveau van de incidenties zien we dat, en ook in het aantal nieuwe hospitalisaties.’

Maar hij hoedde zich voor al te groot optimisme. ‘We zien dat de hoge druk op intensieve zorg er nog altijd is. En dat wil zeggen dat het bijzonder zware omstandigheden blijven voor iedereen die daar werkt (...). We zitten nog niet in een situatie waar we het geweer van schouder kunnen veranderen.’

Bovendien gaan vanaf maandag opnieuw heel wat kinderen naar school, stipte de premier aan. ‘Een eerste grote test’, noemde hij dat. ‘We zullen de situatie in het onderwijs van heel nabij opvolgen.’