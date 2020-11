Restauratie gaat de mist in: hoofd beeldhouwwerk onherkenbaar

In Spanje is een restauratie alweer verkeerd afgelopen. Enkele jaren geleden werd Ecce homo uit Borja wereldberoemd na een mislukte restauratie van een weduwe. Later werd een 16de-eeuws beeld van Sint-Joris met de draak door een lokale leraar getransformeerd tot een Kuifje-lookalike. De laatste in het rijtje is een beeldhouwwerk uit 1923 op de gevel van een bankgebouw in Palencia.

De plaatstelijke schilder Antonio Guzmán Capel was de eerste die het gerestaureerde werk opmerkte en foto’s deelde op Facebook. ‘Het lijkt wel het gezicht van een tekenfilmfiguur’, vindt hij. Oorspronkelijk werd de vrouw in zijaanzicht afgebeeld, nu kijkt ze voor zich uit. Haar ogen zitten ook veel te hoog in op het aangezicht.

Professionele restauratoren reageerden afwijzend. ‘Dit is niet professioneel’, schrijft de Spaanse beroepsvereniging CRE op Twitter. De sector staat erop dat restauraties moeten voldoen aan criteria die internationaal zijn goedgekeurd en worden toegepast door het Spaanse Instituut voor Cultureel Erfgoed.

Ecco homo, een fresco van Elias Garcia Martinez uit de 19de eeuw, werd enkele jaren geleden opgeknapt door de toen 81-jarige Cecilia Giménez. Het fresco hing in de kerk van Borja, in de nabij Zaragoza. Na de mislukte restauratie werd de kerk een toeristische trekpleister. Ryanair legde zelfs extra vluchten in.

Ecce homo voor en na. Foto: rr

De koene ridder Sint-Joris voerde al vijfhonderd jaar een verstilde strijd met de mythische draak in de kerk van de Spaanse stad Estella, maar in 2018 kreeg het houten beeldje een opfrisbeurt. Het werd stevig bijgewerkt door een lokale leraar uit het beroepsonderwijs. Sint-Joris heeft een roze babyvelletje gekregen en ziet eruit als een soort Kuifje. Zijn ­harnas is grijsblauw met felrode accenten. De leraar gebruikte plaaster in de plaats van verf, waardoor mogelijk ook de onderliggende verflagen beschadigd werden.

Foto: rr

Twee jaar geleden kreeg ook een houten beeld uit de 15de eeuw in El Rañadoiro, in het noorden van Spanje, een niet zo geslaagde make-over. De Maagd Maria kreeg eyeliner, haar moeder Anna een fuchsia gewaad, en Jezus werd in het groen gestoken.

Foto: rr

Eerder dit jaar haalde de restauratie van een 17de-eeuwse madonna van barokkunstenaar Bartolomé Esteban Murillo het nieuws. Een meubelrestaurateur nam de taak op zich, maar een succes kun je het niet bepaald noemen. De maagd Maria is onherkenbaar verminkt, ondanks twee pogingen om het doek in zijn originele staat te herstellen.