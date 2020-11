Het koraal in het Australische Great Barrier Reef is zich massaal aan het voortplanten en dat levert indrukwekkende beelden op. De miljoenen eitjes en spermacellen die in het water rondzweven worden soms omschreven als een ‘sneeuwstorm’. Het jaarlijkse tafereel is essentieel voor het voortbestaan van het grootste koraalrif ter wereld, dat zwaar lijdt onder de klimaatopwarming.