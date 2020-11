Wout van Aert wint Nationale Trofee voor Sportverdienste

De eerste in de rij van eindejaarsonderscheidingen in de Belgische sport is uitgereikt. De Nationale Trofee voor Sportverdienste is een van de meest prestigieuze, de oudste ook, die slechts één keer in een sportcarrière kan worden behaald. In dit coronaseizoen gaat de prijs naar Wout van Aert.

Het werd een speciale uitverkiezing voor de jury. Normaal vergaderen enkele éminences grises van de sport in een majestueuze zaal in het stadhuis van Brussel. Dit jaar, omdat er in de stad Brussel geen fysieke vergaderingen mogen worden gehouden, blies de jury – onder wie Eddy Merckx, Wilfried Meert, Kim Gevaert, Michel D’Hooghe, Ingrid Berghmans, Philippe Close… – online verzamelen. Kwam uit de bus: Wout van Aert.

Het oordeel van de jury: ‘Van Aert heeft in het ingekorte maar intense wielerseizoen een uitzonderlijk palmares bij mekaar gefietst. Winst in Milaan-San Remo, winst in de Strade Bianche, twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk, vice-wereldkampioen op het Wereldkampioenschap op de weg, Belgisch kampioen tijdrijden, vice-wereldkampioen tijdrijden en ook nog een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen, het was bepaald indrukwekkend. Zeker als men bedenkt dat de Kempenaar door velen al was afgeschreven na zijn verschrikkelijke val in de Tour van vorig jaar. Eenmaal opnieuw op de fiets, heeft Van Aert blijk gegeven van veel wilskracht en doorzettingsvermogen, met het gekende succes. Helemaal naar het beeld van de talrijke grote wielerkampioenen die ons land al heeft voortgebracht.’