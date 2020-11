Staatssecretaris Sammy Mahdi grijpt in: ‘Deense haatpredikers niet welkom’

Vijf Denen hebben ons land op bevel van Dienst Vreemdelingenzaken moeten verlaten, meldt het kabinet van staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi. Het gaat om vijf aanhangers van de Deense politicus Rasmus Paludan, die een koranverbranding in Molenbeek wilde organiseren. ‘Een ernstig gevaar voor de openbare orde in België’, oordeelde Mahdi in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vijf aanhangers van de Deense uiterst rechtse politicus Rasmus Paludan zijn opgepakt in Brussel. Ze waren in ons land in verband met een aangekondigde koranverbranding in Sint-Jans-Molenbeek. In overleg met premier De Croo en de Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is, na verhoor door de politie, besloten om hen het verblijf op Belgisch grondgebied te weigeren.

Het kabinet van staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi wil geen namen noemen, maar meldde donderdagnamiddag in een persbericht dat ‘haatpredikers nooit welkom zijn in België, ongeacht van waar ze komen.’ Het kabinet laat weten dat de Denen ‘een ernstig gevaar voor de openbare orde in België’ vormen’ en ‘aanhangers zijn van een haatprediker’. Ze hebben ons land verlaten op bevel van Dienst Vreemdelingenzaken. Onze bronnen bevestigen dat de haatprediker in kwestie de 38-jarige Deense politicus Rasmus Paludan is.

Rasmus zelf werd diezelfde opgepakt in Parijs, omdat hij ook daar een koranverbranding wilde organiseren aan de Champs-Elysées. De Franse autoriteiten namen gelijkaardige stappen en bevolen hem het grondgebied te verlaten. Waar hij nu verblijft, is niet duidelijk. Eind oktober verliep het net zo in Duitsland: daar werd hem de toegang tot het land verhinderd toen hij landde in Berlijn. Een dag later probeerde hij het opnieuw, waarna hij werd opgepakt en uitgezet.

Oorspronkelijk was Paludan van plan om na Parijs door te reizen naar Sint-Jans-Molenbeek voor een gelijkaardige actie. Dat kondigde hij aan nadat daar een leerkracht van het vijfde leerjaar werd geschorst voor het tonen van cartoons met een naakt afgebeelde Mohammed. ‘We zullen op 12 november in Sint-Jans-Molenbeek een koran verbranden uit liefde voor het Belgische volk’, schreef hij aan de Belgische ambassadeur in Kopenhagen. Het was in die context dat de vijf Denen in Brussel vertoefden.

Paludan staat internationaal gekend als een uiterst rechtse agitator die incidenten aangrijpt om olie op het vuur te gooien. Afgelopen zomer kwam het tot zware rellen in het Zweedse Malmö en het Deense Kopenhagen, toen Paludan en zijn entourage daar doorzetten met een koranverbranding. De 38-jarige man met Deens-Zweedse nationaliteit richtte ook de partij Stram Kurs (‘Harde Lijn’) op, maar raakte daarmee in 2019 niet over de kiesdrempel. In datzelfde jaar werd hij ook veroordeeld voor racisme. In juni 2020 werd hij opnieuw tot twee maanden cel veroordeeld wegens racisme.

De vijf aanhangers hebben ons land op bevel van Dienst Vreemdelingenzaken vrijwillig verlaten en kregen een inreisverbod van een jaar. ‘Wie de veiligheid van een samenleving ondermijnt, ondergraaft ook de democratische rechten’, laat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten.