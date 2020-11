Hard tegen onzacht in discussie over VRT-voorzitter Luc Van den Brande: ‘De spelletjes mogen stoppen’

De vraag of VRT-voorzitter Luc Van den Brande informatie heeft achtergehouden voor zijn raad van bestuur leidde tot een verhitte discussie in het Vlaams Parlement. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verwijt de oppositie dat ze de VRT ‘enorme schade toebrengt’ door steeds terug te komen op ‘debatten uit het verleden’.

De achtergrond van het dossier is intussen bekend. Audit Vlaanderen startte een onderzoek na berichtgeving over onregelmatigheden bij de openbare omroep. Dat gebeurde tegen de achtergrond van het conflict aan de top van de openbare omroep tussen voormalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts en zijn nummer twee Peter Claes, de directeur Productie en Media.

De inhoud van het auditrapport is vertrouwelijk, maar dat de conclusies vernietigend zijn, is intussen breed bekend. Zo zou er sprake zijn van normvervaging en onregelmatigheden. Oppositiepartijen SP.A, Groen en Vlaams Belang zijn al langer kritisch voor de rol die VRT-voorzitter Luc Van den Brande heeft gespeeld. Een hoorzitting achter gesloten deuren met Van den Brande (op 29 oktober) heeft de oppositie niet kunnen overtuigen.

Doofpotoperatie

SP.A-parlementslid Katia Segers heeft de kwestie opnieuw voorgelegd aan mediaminister Dalle. Die laatste krijgt het stilaan op de heupen van de aanhoudende kritiek op Van den Brande. Hij vindt dat de oppositie oude koeien uit de sloot haalt. Die ‘debatten uit het verleden’ brengen volgens hem ‘enorme schade’ toe aan de VRT.

Dalle roept op om de focus te verleggen naar de toekomst van de VRT. Coalitiepartners Open VLD en N-VA steunen Dalle en roepen ook op tot ‘sereniteit’. Voor CD&V-parlementslid Karin Brouwers is de maat stilaan vol: ‘De spelletjes mogen nu stoppen, want dit brengt enkel schade toe aan de VRT en de 2.000 werknemers. De imagoschade mag nu stoppen’.

Maar de oppositie laat het dossier niet los. Zo blijft Vlaams Belang aandringen op het ontslag van Van den Brande. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman is scherp voor minister Dalle: ‘Het is een schande dat u durft te beweren dat wij de VRT schade toebrengen door vragen te stellen over wat er fout gelopen is in het verleden. Dat is net onze taak’. Meuleman spreekt zelfs van een ‘doofpotoperatie’.

Ook Segers tilt zwaar aan de beschuldiging dat zij ‘spelletjes’ zou spelen. ‘De imagoschade komt niet door onze vragen. De imagoschade is gestart in 2019 door malversaties waar niet adequaat op gereageerd is, ook niet door de voorzitter van de raad van bestuur’, aldus het SP.A-parlementslid.