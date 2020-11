Nederlander leidt cruciaal Nations League-duel van de Rode Duivels, zondag kan plek in Final Four een feit zijn

De Nederlander Danny Makkelie is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangesteld om het Nations League-duel van zondagavond in Leuven (20u45) tussen België en Engeland in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA bekend.

De 37-jarige Nederlandse scheidsrechter die ook deeltijds politieagent is, is geen onbekende voor de Rode Duivels: in november 2017 was hij de scheidsrechter in het met 1-0 gewonnen oefenduel tegen Japan. In een matige wedstrijd zorgde Romelu Lukaku toen diep in de tweede helft voor het verlossende doelpunt. Een jaar later was Makkelie terug in Brugge, maar dan voor het Champions League-duel tussen Club en Dortmund, dat door de Duitsers met 0-1 gewonnen werd. Op het WK van twee jaar geleden in Rusland was de Nederlander videoref, het voorlopige hoogtepunt in zijn carrière is de Europa League-finale van dit jaar tussen Inter en FC Sevilla.

Met de thuisduels tegen Engeland en Denemarken sluiten de Rode Duivels de komende dagen en week in Leuven de groepsfase van de Nations League af. België heeft in de Nations League zijn lot in eigen handen, maar moet wel nog punten sprokkelen om zich voor de eerste keer te plaatsen voor de Final Four. De Rode Duivels voeren de stand in groep A aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland, dat nog in Denemarken en Engeland aantreedt, is puntenloos.

Uitgerekend tegen Engeland, waar hij jaren aan de slag was, viert Roberto Martinez zijn vijftigste wedstrijd als bondscoach van België. In de heenwedstrijd in Wembley lieten de Rode Duivels hun enige nederlaag en puntenverlies in deze Nations League-campagne noteren. Ondanks de vroege openingstreffer van Lukaku verloren de Belgen er alsnog met 2-1. Dat was de vierde nederlaag van de Rode Duivels onder Martinez.

Rode Duivels kunnen zondag al zeker zijn van stek in Final Four

Zondagavond zakt Engeland naar het Leuvense King Power at Den Dreef-stadion af voor een mogelijk beslissend duel tegen de Rode Duivels in de groepsfase van de A-divisie in de Nations League.

België heeft in de Nations League zijn lot in eigen handen, maar moet wel nog punten sprokkelen om zich voor de eerste keer te plaatsen voor de Final Four. Twee jaar geleden lukte dat niet, na een zware nederlaag in Zwitserland. Op de slotspeeldag hadden de Rode Duivels toen in een ijskoud Luzern zelfs voldoende aan een kleine nederlaag om door te stoten naar de eerste Final Four van de pas opgerichte Nations League. Na iets meer dan een kwartier leek de kwalificatie een uitgemaakte zaak, want Thorgan Hazard had de Belgen met twee treffers al op een 0-2 voorsprong gebracht. In een hallucinant vervolg van de wedstrijd werden de Belgen compleet onder de voet gelopen door de thuisploeg, die nog vijf keer wist te scoren.

In deze editie van de Nations League voeren de Rode Duivels de stand in groep 2 aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland, dat nog in Denemarken en Engeland aantreedt, is puntenloos. Om zich op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in de groepsfase reeds te verzekeren van kwalificatie, moeten de Belgen winnen van Engeland en hopen dat Denemarken niet de volle buit pakt tegen IJsland. Bij een gelijkspel tegen de Engelsen, moet er tot de laatste speeldag en het duel tegen Denemarken gewacht worden vooraleer in de groep de beslissing valt. Bij een thuisnederlaag tegen Engeland is het meer dan waarschijnlijk over en uit, want op de slotspeeldag moet er niet gerekend worden op puntenverlies van The Three Lions tegen IJsland.

Rode Duivels starten voorbereiding

Daags na de met 2-1 gewonnen oefeninterland tegen Zwitserland starten de Rode Duivels in het nationaal oefencentrum in Tubeke de voorbereiding op de cruciale Nations League-thuisduels tegen Engeland (zondag) en Denemarken (komende week woensdag).

Tegen La Nati werd er volop geëxperimenteerd met jongere spelers en heel wat certitudes bij de nationale ploeg kregen dan ook wat extra rust in aanloop naar de Nations League. Met mondjesmaat sloten zij de voorbije dagen aan op training bij de Rode Duivels, vanaf vandaag/donderdag wordt er met een voltallige groep gewerkt richting het duel tegen Engeland. Bondscoach Roberto Martinez krijgt zo heel wat nieuwe gezichten te zien op training in vergelijking met de vorige dagen.

Sinds de bekendmaking van de selectie zag Martinez reservedoelman Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Eden Hazard (Real Madrid) en Leandro Trossard (Brighton) om diverse redenen wegvallen. Thomas Foket (Stade Reims), Hannes Delcroix (RSC Anderlecht) en Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) werden bij de groep gehaald, al viel die laatste snel weg vanwege een coronabesmetting. Voor de oefeninterland tegen Zwitserland werd Gaëtan Coucke overgeheveld van de beloften. Hij sluit donderdag opnieuw aan bij de beloften, net als Hannes Delcroix, Charles De Ketelaere en Sebastiaan Bornauw. Zij spelen komende week in Bosnië-Herzegovina een cruciaal duel in de EK-kwalificaties. In totaal blijven er zo nog 26 spelers over, vorige week vrijdag werden er 32 opgeroepen.

Yannick Carrasco ontbreekt vanwege een dijblessure. De met een hamstringblessure sukkelende Timothy Castagne is er evenmin bij. Zinho Vanheusden is out met een zware knieblessure. Divock Origi en Adnan Januzaj werden dan weer gepasseerd. Daarnaast is het nog afwachten of Romelu Lukaku, twijfelachtig met een blessure aan de adductoren, kan aantreden in de komende interlands. Ook hoopt de bondscoach nog op Eden Hazard, die vorig weekend bij Real Madrid daags voor de competitiewedstrijd tegen Valencia positief testte op het coronavirus en thuis in isolatie zit. Mits een negatieve test zou de aanvoerder toch nog naar Tubeke kunnen afreizen. “Alles hangt van het virus af: met corona kan het van zeven tot vijftien dagen duren, dus dat valt af te wachten. Er is altijd een kans dat hij nog kan aansluiten voor een van de wedstrijden”, vertelde Martinez eerder al.

Selectie:

Doelmannen (3): Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg/Dui)

Verdedigers (5): Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn/Dui), Jason Denayer (Lyon/Fra), Brandon Mechele (Club Brugge), Jan Vertonghen (Benfica/Por)

Middenvelders (11): Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Nacer Chadli (Basaksehir/Tur), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Joris Kayembe (Charleroi), Thomas Meunier (Borussia Dortmund/Dui), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund/Dui), Thomas Foket (Stade Reims/Fra)

Aanvallers (7): Jérémy Doku (Stade Rennais/Fra), Dodi Lukebakio (Hertha Berlijn/Dui), Dries Mertens (Napoli/Ita), Yari Verschaeren (Anderlecht), Michy Batshuayi (Crystal Palace/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Romelu Lukaku (Inter/Ita)