Lewis Hamilton kan zondag zijn zevende wereldtitel in de F1 veroveren: dit zijn de mogelijke scenario’s

Lewis Hamilton (Mercedes) krijgt zondag in de GP van Turkije, de veertiende WK-manche, een eerste kans om voor de zevende keer wereldkampioen Formule 1 te worden. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen van recordhouder Michael Schumacher.

De Brit heeft in het klassement 85 punten voorsprong op zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, de enige die hem nog van de titel kan houden. Om zondag wereldkampioen te worden, moet Hamilton een marge hebben van minstens 78 punten. Dat is het maximale aantal dat Bottas in drie volgende GP’s nog kan behalen, maar bij gelijke stand staat Hamilton op één aangezien hij dit seizoen meer GP’s heeft gewonnen (negen tegen twee).

Hamilton wordt sowieso wereldkampioen als hij in Turkije voor Bottas eindigt. De Fin moet dan weer proberen minstens acht punten meer te scoren dan zijn Britse teamgenoot.

Foto: Photo News

Dit zijn de mogelijke scenario’s:

- als Bottas wint met het bonuspunt voor snelste ronde, kan Hamilton geen wereldkampioen worden

- als Bottas wint zonder het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij tweede wordt

- als Bottas tweede wordt met het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens vierde wordt

- als Bottas tweede wordt zonder het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens vierde of vijfde wordt met het bonuspunt

- als Bottas derde wordt met het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens vijfde wordt

- als Bottas derde wordt zonder het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens zesde wordt

- als Bottas vierde wordt met het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens zevende wordt

- als Bottas vierde wordt zonder het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als minstens achtste wordt met het bonuspunt

- als Bottas vijfde wordt met het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens achtste wordt

- als Bottas vijfde wordt zonder het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens negende wordt met het bonuspunt

- als Bottas zesde wordt met het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens negende wordt

- als Bottas zesde wordt zonder het bonuspunt, is Hamilton wereldkampioen als hij minstens tiende wordt

- als Bottas zevende wordt of slechter, is Hamilton wereldkampioen