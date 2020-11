KBC: ‘Impact tweede lockdown valt mee’

Johan Thijs, ceo van KBC Groep, zegt dat de impact van de tweede lockdown nogal meevalt. Hij ziet ook geen reden voor de overheid om de betaalpauzeknop opnieuw collectief in te drukken.

De impact van de tweede lockdown zal hoe dan ook een stuk beperkter zijn dan die van de eerste lockdown in het voorjaar. Dat komt omdat nu slechts sprake is van een gedeeltelijke lockdown, die vooral de winkels en de vrijetijdssector treft.

KBC, dat sterke resultaten bekendmaakte over het derde kwartaal, houdt vast aan zijn ‘basisscenario’ waarbij het voor dit jaar 1,1 miljard euro aan afboekingen op kredieten verwacht. De regering werkt momenteel aan allerlei plannen voor nieuwe steun aan de economie. Daarbij lijkt men terug te grijpen naar de gereedschapskist van de eerste lockdown.

Nauwelijks problemen

Thijs liet verstaan dat dit mogelijk overshooting is. Hij wees erop dat KBC vaststelt dat slechts 29 procent van de klanten die al betalingsuitstel kregen, een verlenging van de betaalpauze willen. KBC stelt ook vast dat er nauwelijks problemen zijn met de kredieten waarvoor het moratorium al is afgelopen, dat is 1 miljard euro op een betaalpauze-pakket van 13,7 miljard.

‘In België betaalt 99,55 procent van de klanten van wie de betaalpauze voorbij is, opnieuw gewoon zijn krediet af. Slechts 60 tot 70 klanten doen dat niet’, zei Thijs. Volgens hem suggereren de cijfers dat het niet nodig is om opnieuw naar collectieve maatregelen te grijpen waarbij iedereen betalingsuitstel krijgt.

Te kwistig?

Thijs pleit voor oplossingen op maat, door bijvoorbeeld van bedrijven de leningen te herstructureren of door een nieuwe lening te geven met een looptijd van 3 tot 4 jaar. Dat moet een structurele oplossing bieden om de betrokken klanten door de crisis te loodsen. ‘Ik denk dat we meer op maat moeten werken in plaats van uniforme, collectieve maatregelen.’

Thijs verwacht niet dat als het gros van de moratoria afloopt, klanten massaal in wanbetaling zullen gaan. Het feit dat nu al 99,55 procent van de klanten in België na afloop opnieuw aflost, roept eerder de vraag op of de overheid niet te kwistig met geld heeft rondgestrooid en/of te ver is gegaan met allerlei formules van betalingsuitstel.