2 miljoen euro boete omdat ons land huurinkomsten niet ‘reëel’ belast

Het Europees Hof van Justitie veroordeelt ons land tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag voor de manier waarop het huurinkomsten belast.

Huurinkomsten worden in België niet belast op basis van de reële opbrengst, maar op basis van het Kadastraal Inkomen, een fictief huurinkomen. Maar voor wie een woning in een ander Europees land verhuurt, geldt wel een belasting op de echte huurinkomsten. Dat leidt ertoe dat België investeringen in onroerend goed in eigen land bevoordeelt ten nadele van wie een woning verhuurt in een ander Europees land.

Het Europees Hof van Justitie heeft België daar al eens voor op de vinger getikt, maar aangezien ons land de ongelijke behandeling niet rechtzette, begon de Europese Commissie een inbreukprocedure die ons nu duur te staan komt.

Het Europees Hof heeft België veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag. Dat zet meteen druk op minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de wetgeving aan te passen. Van Peteghem werkt aan een hervorming van de fiscaliteit, de ‘koterij’ van de vastgoedfiscaliteit ligt nog veel gevoeliger.

Zijn collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) was onlangs nog stellig in een interview met De Standaard: ‘Huurinkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af’, zei hij.