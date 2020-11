10 miljoen Deense nertsen onwettig geslacht

De Deense nertsindustrie is de facto weggeveegd, zegt het hoofd van de vereniging van nertskwekerijen. Door een coronamutatie moesten 10 van de 17 miljoen nertsen geslacht worden. Dat gebeurde onwettig, wat premier Frederiksen in de problemen brengt.

‘Het is vreselijke en moeilijke situatie, de industrie wordt in één klap van de kaart geveegd’, zegt Tage Pedersen, voorzitter van de vereniging van nertskwekerijen. ‘Er is geen weg meer terug, er is geen toekomst meer voor de kwekerijen.’

De aanleiding voor de dood van 10 miljoen nertsen is een nieuwe mutatie van het coronavirus sars-CoV-2 dat bij nertsen én ook 12 mensen aangetroffen werd. Maar vier van de 12 besmette Denen kwam in contact met een nertskwekerij, wat tot grote bezorgdheid in Denemarken leidde. Premier Mette Frederiksen vreest dat de nieuwe mutatie de werking van een coronavaccin zou kunnen afzwakken. Ze liet vorige week verstaan dat Denemarken de volledige nertsenpopulatie van 17 miljoen zou slachten.

In de Deense nertsindustrie werken meer dan 3.000 mensen, de sector is goed voor 0,7 procent van de export.

Tien miljoen nertsen - geïnfecteerde én gezonde - zijn inmiddels al gedood. De regering bracht daarvoor immers een besluit uit. Maar dat besluit is inmiddels ingetrokken, omdat het niet wettig bleek te zijn. De regering wist naar eigen zeggen niet dat er nieuwe wetgeving nodig was om alle nertsen te laten doden. Een noodwet om de fout recht te trekken kreeg tot nu toe niet de drie vierde meerderheid die nodig is. De oppositie weigert steun te geven voor de massale slachting, volgens hen wegens onvoldoende bewijs dat de mutatie gevaarlijk is voor de mens. Het dossier staat nu stil tot er een akkoord komt tussen meerderheid en oppositie.

De regering van Frederiksen blijft erbij dat het gemuteerde virus maar het ‘tipje van de ijsberg’ is. Het risico op de ontwikkeling van een andere en gevaarlijkere variant in nertskwekerijen blijft bestaan, tenzij alle nertsen gedood worden.