Raceklasse voor vrouwen (met Belgische) gaat samenwerken met Formule 1: “Invloed zal aanzienlijk toenemen”

De W Series, de raceklasse voor vrouwelijke coureurs, gaat vanaf volgend jaar samenwerken met de Formule 1. Tijdens acht raceweekenden zal op dezelfde locatie zowel in de Formule 1 als de W Series worden geracet. De Brusselse Sarah Bovy nam als reserverijdster deel aan de eerste editie.

“Toen we beloofden dat de W Series in de toekomst groter en beter zou worden, was de samenwerking met de Formule 1 altijd ons uiteindelijke doel”, zei oprichter Catherine Bond Muir. “Het lijdt geen twijfel dat nu de W Series naast en in samenwerking met de Formule 1 wordt gereden ons wereldwijde bereik en onze impact en invloed aanzienlijk zullen toenemen.”

De races in de W Series werden dit jaar afgelast door het coronavirus. In 2019 ging de titel naar de Britse Jamie Chadwick. Sarah Bovy (31) maakte deel uit van de competitie als reserverijdster.

De Formule 1 publiceerde onlangs de voorlopige kalender voor volgend jaar. Er staat 23 GP’s op het programma. Het seizoen begint in maart in Australië, de Belgische GP wordt op 29 augustus gereden. Hoe de samenwerking tussen de W Series en de Formule 1 er precies uitziet, is nog niet bekendgemaakt.