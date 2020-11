Zweden legt voor eerst sluitingsuur voor horeca op

In de eerste golf heeft Zweden vooral gefocust op afstand houden, bij de tweede golf gaat het land noodgedwongen verder. Er komt een alcoholverbod na 22 uur, cafés en restaurants moeten om 22.30 uur sluiten. Het aantal besmettingen piekt in het land.

Zowel in het voorjaar als nu, bij de tweede golf, is nog steeds geen sprake van een lockdown. De meeste maatregelen die het land nam zijn gebaseerd op vrijwillige inspanningen, zoals afstand houden, en thuiswerk.

Maar het aantal gevallen stijgt nu ook in Zweden opnieuw sterk. Het aantal mensen op intensieve zorg is de voorbije week verdubbeld, gaf eerste minister Stefan Lofven aan. Eén op de vier bedden in intensieve zorg is bezet door een covid-patiënt. ‘Alle indicatoren wijzen in de verkeerde richting’, zei hij. Mensen blijken ook minder gemotiveerd om de vrijwillige maatregelen op te volgen. ‘Het virus verspreidt zich snel.’ De voorbije dagen liep het aantal besmettingen op sommige dagen op tot meer dan 4.000. Op één week tijd werden er bijna 20.000 gevallen gemeld, op iets meer dan 10 miljoen inwoners.

Voor het eerst kiest Zweden er dan ook voor om cafés en restaurants beperkingen te leggen. Vanaf 20 november tot eind februari is het sluitingsuur ingesteld op 22.30 uur, met een alcoholban vanaf 22 uur.