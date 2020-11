Ruim 8 procent van zelfmoordpogingen ondernomen door studenten: opnieuw lichte daling in 2019

In 2019 werd 8,3 procent van de in Vlaamse ziekenhuizen geregistreerde zelfmoordpogingen ondernomen door studenten. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) opvroeg bij de ministers van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Tussen 2010 en 2017 nam het aandeel van studenten in de statistieken van de zelfmoordpogingen toe van 6,5 procent tot 11,6 procent, zo blijkt uit gegevens van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent. In 2018 zakte het aandeel weer tot 9,1 procent om ook vorig jaar verder te dalen tot 8,3 procent.

‘Deze cijfers tonen aan dat studenten een kwetsbare groep blijven en dat er nog meer aandacht moet gaan naar hun mentaal welbevinden en suïcidepreventie’, zegt De Gucht. ‘Het is nu bang afwachten wat het effect van de coronacrisis op deze cijfers is. De impact van afstandsonderwijs en het sociaal isolement dat daarmee gepaard gaat, mogen we niet onderschatten.’ Volgens het parlementslid moeten we ‘zorgen dat studenten de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen om deze moeilijke periode door te komen’.

Uit het antwoord van de ministers van Welzijn en Onderwijs blijkt voorts dat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) momenteel werkt aan een vernieuwing en uitbreiding van het instrument voor de registratie van zelfmoordpogingen, waarbij ook meer gedetailleerde informatie over de studentenstatus zal worden geregistreerd. In de loop van 2021 zal het systeem in de Vlaamse ziekenhuizen worden uitgerold.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.