Uiterst rechtse betogers steken appartement van Poolse activisten in brand

In Warschau is een appartement van activisten in brand gestoken. Uiterst rechtse betogers vuurden voetzoekers af naar een raam waar onder andere een regenboogvlag hing. De bewoners reageerden snel en niemand raakte gewond.

Zoals ieder jaar zijn (uiterst) rechtse nationalisten in Warschau op straat gekomen naar aanleiding van de Onafhankelijkheidsdag. Ze droegen Bengaals vuur en witte rook, in de rode en witte kleur van de Poolse vlag. Iets na de middag passeerden de betogers een brug, van waar enkelingen onder luid gejuich voetzoekers lanceerden naar appartementen van linkse activisten. In een appartement waar de regenboogvlag van de lgbtq-gemeenschap uithing, onder een vlag van de vrouwenstaking tegen een verstrengde nieuwe abortuswetgeving, brak brand uit.

‘Gelukkig reageerden de bewoners snel en werd een tragedie vermeden’, reageert een woordvoerder van de brandweer. Niemand raakte gewond.

"Löscht es nicht. Verdammt, soll dies doch brennen". In Häuser, an deren Balkonen Regenbogenfahnen und das Logo des "Frauenstreiks" zu sehen sind, werfen die Teilnehmer des "Unabhängigkeitsmarsches" in Warschau einfach mal Bengalos. #Polen https://t.co/Dq3bHrCGNn — Thomas Dudek (@thomas_dudek) November 11, 2020

Rellen

De betoging verliep verder ook niet geweldloos. Volgens Associated Press waren er tot ’s avonds laat rellen en botsingen met de politie, die reageerde met traangas, enkele arrestaties en rubberkogels. Veel betogers kwamen met de auto of op motors om afstand te houden. Enkele duizenden marcheerden te voet. Ieder jaar leidt de Poolse Onafhankelijkheidsdag tot internationaal nieuws, omdat uiterst rechtse bewegingen in grote groepen op straat komen. Daarbij duiken ieder jaar ook nazisymbolen op.

Ieder jaar promoot de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de mars. Hoewel die grotendeels geweldloos verloopt is de stemming er de laatste jaren steeds grimmiger. Volgens de progressieve oppositie is de regering op die manier een ventiel voor uiterst rechts in de Poolse samenleving. ‘Gevechten met de politie, schade en brandstichting … Dit is hoe uiterst rechts, onder de vleugels van onze leiders, de Onafhankelijkheidsdag beleeft’, reageerde de liberale burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski.

De incidenten komen op een moment van grote verdeeldheid in het land. Jonge Polen betogen al wekenlang tegen een nieuwe wet die abortussen ook verbiedt in het geval van een misvorming van de foetus. En de LGBTQ-gemeenschap wordt iedere week aangevallen door de overheidsgezinde staatszenders.