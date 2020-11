Van Overtveldt haalt 16 miljard extra binnen

Er komt meer Europees geld vrij voor onder meer Erasmus, Horizon en gezondheid.

Na liefst tien onderhandelingsrondes, waarbij het er bij momenten hard aan toeging, hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Duitse ambassadeur Michael Clauss namens de lidstaten een akkoord bereikt over de meer­jarenbegroting 2021-2027.

‘We hebben gevochten als een team en dat kun je letterlijk nemen’, zegt Johan Van Overtveldt (N-VA), de voorzitter van de commissie begroting in het Europees Parlement, die met vijf andere collega’s de onderhandelingen voerde. ‘Toen de onderhandelingen in september begonnen, kregen we van de lidstaten te horen dat we op maximum 100 miljoen extra konden rekenen.’

Van Overtveldt en zijn team vonden dat Europese programma’s als Horizon en Erasmus te karig bedeeld waren in het akkoord dat de Europese leiders in juli bereikt hadden. Ze eisten tot vorige week belangrijke correcties ter hoogte van 39 miljard euro. Dat was dan weer een brug te ver voor de lidstaten. De twee partijen zijn uiteindelijk geland op 16 miljard euro, waarvan 12,5 miljard nieuw geld boven op de meerjaren­begroting van 1.074 miljard waarover de Europese leiders het eens werden.

Voor het onderzoeksprogramma Horizon komt er zo 4 miljard euro extra vrij, voor Erasmus 2,2 miljard en voor de strategische investeringen van InvestEU 1,8 miljard. Het budget voor het grensbewakingsagentschap Frontex stijgt met 1,5 miljard, terwijl EU4Health – het gezondheidsprogramma – met 3,4 miljard extra de komende zeven jaar kan rekenen op 5,4 miljard euro.

Boetes

Het gros van die 12,5 miljard komt van boetes die de Europese Commissie int bij bedrijven die de concurrentieregels overtreden en normaal doorstort naar de lidstaten, maar nu naar de Europese begroting zullen vloeien. Nog eens 2,5 miljard komt van herschikkingen, terwijl 1 miljard wordt gereserveerd om flexibel te kunnen ­reageren op onvoorziene gebeurtenissen.

Het lijdt geen twijfel dat het voltallige Europees Parlement zijn zegen zal geven aan dit akkoord. Daarom wordt het vooral uitkijken naar de lidstaten, die alle 27 akkoord moeten gaan. De Hongaarse premier, Viktor Orban, heeft ermee gedreigd zijn veto te stellen tegen de volgende meerjarenbegroting én het herstelfonds van 750 miljard euro, omdat hij niet kan leven met het mechanisme dat de uitbetaling van Europees geld zal koppelen aan het respect voor de rechtsstaat.