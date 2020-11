Matthias Schoenaerts creëert graffitimuur in Antwerpse gevangenis

In de gevangenis aan de Begijnenstraat in Antwerpen kunnen gedetineerden tijdens hun wandeling voortaan een echte Schoenaerts bewonderen.

Acteur en kunstenaar Matthias Schoenaerts heeft woensdag de laatste hand gelegd aan een graffitimuur in de gevangenis. Het kunstwerk kwam er op vraag van het Gevangeniswezen om een boodschap van hoop en perspectief te bieden aan de gedetineerden, die het tijdens de coronacrisis extra moeilijk hebben.

Schoenaerts werkte als zijn alter ego Zenith aan het kunstwerk samen met multidisciplinair kunstenaar Larsen Bervoets en enkele gedetineerden. In de schildering zijn onder meer biddende handen, geometrische vlakken en een hoopvol gedicht van Matthias’ vader Julien terug te vinden. Schoenaerts verwerkte ook de barsten in de muur in het werk.

‘Dit initiatief kon niet beter getimed worden’, vindt Rudy Van De Voorde, directeur-generaal van het Gevangeniswezen. “De actuele pandemie ontneemt te veel gedetineerden langer dan goed is perspectieven naar de toekomst toe. En soms, plots komt er dan toch wat kleurrijk licht in deze duisternis.’

‘Gevangenissen mogen geen vergeetputten zijn’, stelt ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Het werk van Matthias Schoenaerts inspireert ons om detentie zinvoller aan te pakken en gedetineerden om op zoek te gaan naar hun eigen creatieve talenten.’