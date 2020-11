Ophef over standbeeld voor Britse feministe

Een standbeeld van de Britse verdedigster van vrouwenrechten Mary Wollstonecraft stuit in Londen op veel kritiek omdat ze naakt wordt afgebeeld.

Zeven jaar moesten de Britse aanhangers van Mary Wollstonecraft wachten op een hommage aan de schrijfster, filosofe en pionierende feministe die in 1797 op jonge leeftijd overleed. Dinsdag was het zover en werd het standbeeld op de Newingtoner Green in Londen onthuld.

Groot was de verbazing toen bleek dat de Britse kunstenaar Maggi Hambling een poedelnaakte vrouw afbeeldt in verzilverd brons. Op Twitter vroeg de feministische bestsellerschrijfster Caitlin Moran zich af of iemand als Churchill zou worden geëerd met een naaktbeeld. Activiste Caroline Criado-Perez, die eerder strijd voerde voor de politica Millicent Fawcent en de schrijfster Jane Austen, noemde de voorstelling ‘beledigend’.

Hambling verdedigde zich met het argument dat ze Wollstonecraft niet in historische kleren wilde stoppen, omdat zoiets haar verdienste louter in het verleden zou situeren. Ook het gebrek aan gelijkenis met bestaande afbeeldingen van de schrijfster wees ze van de hand: ‘Dit is geen beeld van Wollstonecraft, maar een beeld voor haar.