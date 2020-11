Coronabesmettingen in onderwijs vooral in tweede en derde graad secundair

In de Vlaamse scholen zijn er meer besmettingen met het coronavirus bij de oudste leerlingen. De scholieren van de tweede en derde graad secundair laten meer dan de helft van alle besmettingen bij leerlingen optekenen. Dat blijkt uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) voor de periode tussen 26 oktober en 8 november.

De nieuwe cijfers van de CLB’s, die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft bekendgemaakt, tonen een daling van het aantal quarantaines en het aantal besmettingen bij leerlingen. De periode bevat natuurlijk wel de eerste week van de herfstvakantie (van 2 t.e.m. 8 november).

In de periode tussen 26 oktober en 8 november werden er 1.144 personeelsleden (0,7 procent) en 22.343 leerlingen (1,87 procent) in quarantaine geplaatst. Er werd een positieve covid-test afgenomen bij 3.623 leerlingen (0,3 procent) en 1.965 personeelsleden (1,2 procent). De stijging van het aantal besmettingen bij personeelsleden hangt volgens minister Weyts wellicht samen met de verdere stijging van het aantal besmettingen in de brede samenleving in de laatste week voor de herfstvakantie.

Leerlingen in eerste graad doen het goed

Uit het onderzoek blijkt ook dat er meer besmettingen zijn bij de oudste leerlingen. De scholieren van de tweede en derde graad secundair laten meer dan de helft van alle besmettingen bij leerlingen optekenen. Het is deze groep die na de herfstvakantie nog maar maximaal 50 procent contactonderwijs mag krijgen. ‘Opvallend is dat de cijfers geen verschil tonen tussen het aantal besmettingen in de eerste graad van het secundair onderwijs en het aantal besmettingen in de lagere school’, benadrukt de Vlaamse minister van Onderwijs.

Het was volgens Weyts een atypische periode, met enerzijds de laatste week voor de herfstvakantie, met een verdere stijging van het aantal besmettingen in de brede samenleving, en anderzijds de eerste week van de herfstvakantie waarin de scholen gesloten waren. ‘Ondertussen zijn door de verlengde herfstvakantie twee incubatieperiodes verstreken. Alle noodzakelijke quarantaines van leerkrachten en leerlingen zijn verstreken’, zegt Weyts.

Het Vlaams onderwijsveld geeft elke twee weken transparantie over het contactonderzoek van de CLB’s, het aantal besmettingen en het aantal quarantaines op school. Ook tijdens de verlengde herfstvakantie houden de CLB’s volgens Weyts de vinger aan de pols. In de eerste week van de herfstvakantie werd het contactonderzoek voortgezet en er kwamen ook nog steeds meldingen van besmettingen binnen.