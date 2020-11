Engeland ziet verdediger uitvallen en dat is vooral slecht nieuws voor Liverpool

Liverpool dreigt verder in defensieve problemen te komen. Verdediger Joe Gomez is woensdag tijdens een training van de Engelse nationale ploeg uitgevallen. Volgens verschillende Britse media is hij ernstig geblesseerd geraakt. Engeland treft zondag in Leuven de Rode Duivels op de vijfde en voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League. De Engelsen spelen donderdag eerst nog vriendschappelijk tegen Ierland.

Liverpool en de Engelse voetbalbond (FA) hebben nog geen mededelingen over de blessure van Gomez gedaan. Liverpol-trainer Jürgen Klopp had de voorbije week al weinig fitte verdedigers meer over, na het uitvallen van Virgil van Dijk, Fabinho en Trent Alexander-Arnold.

De Reds, die vorig seizoen voor het eerst in dertig jaar kampioen werden, staan na acht speeldagen in het nieuwe Premier League-seizoen voorlopig derde met zeventien punten, één puntje minder dan koploper Leicester City. Afgelopen weekend speelde Liverpool 1-1 gelijk bij Manchester City.