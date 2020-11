Trek-Segafredo sluit Quinn Simmons weer in de armen na Twitter-incident over Donald Trump

Quinn Simmons kan volgend seizoen gewoon opnieuw wedstrijden rijden. Het Amerikaanse talent en zijn team Trek-Segafredo bevestigden het opheffen van de schorsing voor Simmons woensdag aan Cyclingnews. De negentienjarige Amerikaan werd begin oktober disciplinair geschorst nadat hij op sociale media op een ongeoorloofde manier liet blijken aanhanger te zijn van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Hij gebruikte daarbij de emoji van een zwaaiende zwarte hand.

Trek-Segafredo was niet opgezet met het gedrag van Simmons en zette hem op non-actief. De jonge Amerikaan verontschuldigde zich voor zijn gedrag, maar benadrukte ook dat hij de zwarte emoji niet als racistisch bedoelde. Intussen werden de plooien tussen beide partijen glad gestreken.

Foto: rr

Quinn Simmons is bij Trek-Segafredo onder meer ploeggenoot van onze landgenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns. Hij werd in 2019 wereldkampioen op de weg bij de junioren en won in die categorie ook Gent-Wevelgem. Hij sloeg vervolgens de beloftencategorie over om prof te worden bij Trek-Segafredo.