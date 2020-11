Somers reageert na kritiek: wil Join.Vlaanderen en Minderhedenforum laten samenwerken

Na kritiek op zijn beslissing om het Minderhedenforum te vervangen door de vzw Join.Vlaanderen als de Vlaamse participatieorganisatie, heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) vandaag overlegd met de bestuurders van beide organisaties. Hij wil een samenwerking tussen beide organisaties op poten zetten die moet uitmonden in één gezamenlijk samenwerkingsakkoord.

‘Ik begrijp de vele emotionele reacties, maar we mogen niet vervallen in onnodige tegenstellingen’, meldt Somers in een persbericht.‘Als minister kan ik maar één participatieorganisatie aanduiden en dan dreigt kiezen snel verliezen te worden. Ook al is de keuze voor de ene hier geen keuze tegen de andere. Als minister wil ik geen status quo op het vlak van het diversiteitsbeleid.’

‘Het Minderhedenforum heeft een lange traditie en heeft de laatste maanden een sterke wil getoond om mee te evolueren naar een vernieuwde aanpak. Join.Vlaanderen heeft een sterke focus op concreet werken rond diversiteit en inclusie. Beide organisaties zijn geen tegenstanders maar vertonen net een grote complementariteit. De komende dagen en weken wil ik werk maken van een geïntegreerde samenwerking.’

Somers organiseert de komende weken overleg tussen Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum. Dat zou volgens de minister moeten uitmonden in één gezamenlijk samenwerkingsakkoord met de Vlaamse regering. ‘In deze fase van het erkenningsproces kunnen en moeten er nog heel veel zaken uitgeklaard en geconcretiseerd worden. Join en het Minderhedenforum zouden de handen in elkaar moeten slaan om tot een partnerschap te komen.’

Ideologische rancune

De aankondiging van Somers afgelopen maandag dat hij de erkenning en bijhorende subsidiëring van het Minderhedenforum intrekt en het vervangt door de gloednieuwe vzw Join.Vlaanderen, heeft veel commotie veroorzaakt. De vrees dat met het Minderhedenforum twintig jaar expertise wordt weggegooid, en wel uit ideologische rancune, overheerste.

‘Het is een publiek geheim dat Somers nu de N-VA tegemoetkomt. Een partij die al van meet af aan strakke taal spreekt over onder meer inburgering’, zei oppositielid An Moerenhout (Groen), die de parallel trok met het gelijkekansencentrum Unia, waar de Vlaamse regering eveneens uit zal stappen. Maar ook coalitiepartner CD&V had bedenkingen. ‘Gaan we jarenlang opgebouwde kennis zomaar overboord gooien?’, vroeg Vlaams Parlementslid Jo Brouns zich af.

Vernieuwing van het diversiteitsbeleid

Somers zelf hamerde erop dat zijn keuze past in een vernieuwing van het diversiteitsbeleid. ‘Join.Vlaanderen is een nieuwe, dynamische netwerkorganisatie waar ook burgers, experts en andere actoren zoals universiteiten en werkgevers die geen lid zijn van een vereniging kunnen meewerken’, zei hij. Daardoor ‘zullen meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen’.

Nochtans had ook het Minderhedenforum zich gereorganiseerd om aan de erkenningsvoorwaarden te blijven voldoen, maar dat mocht niet baten. Na een open oproep waren er drie kandidaten. De voorkeur ging uiteindelijk naar Join.Vlaanderen, dat op 24 september dit jaar is opgericht. Het dagelijks bestuur van die vzw is in handen van Wouter Van Bellingen, voormalig politicus voor VlaamsProgressieven en voormalig directeur van het Minderhedenforum.