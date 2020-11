EU koopt 300 miljoen dosissen van veelbelovend coronavaccin

De Europese Unie kan tot 300 miljoen dosissen afnemen van het veelbelovende coronavaccin van de bedrijven Pfizer en Biontech. De Europese Commissie keurde woensdag het raamakkoord goed met de twee bedrijven, bevestigen EU-bronnen.

Het EU-contract voorziet in de aankoop van 200 miljoen dosissen van Pfizer/Biontech, met optie op nog eens 100 miljoen. België en de overige Europese lidstaten hebben zo een voorkeursrecht voor het vaccin, als dat toelating krijgt. Wanneer dat zover is, is nog onduidelijk.

Volgens een EU-overeenkomst zullen toekomstige vaccins verdeeld worden in verhouding tot de bevolking. Dat zou dan voor België neerkomen op ongeveer 7,7 miljoen dosissen (volgens cijfers uit 2019 van Eurostat). Aangezien er steeds twee dosissen nodig zijn, zouden daarmee ongeveer 3,9 miljoen Belgische inwoners geholpen zijn.

Maar de Europese Commissie heeft nog met drie andere producenten gelijkaardige raamcontracten, met Johnson&Johnson, Astrazeneca en Sanofi-GSK. Ook zij hebben veelbelovende kandidaatvaccins. Pfizer en Biontech stelden maandag als eerste Westerse producent veelbelovende data voor van hun klinische tests.

Geen enkele producent heeft echter al toelating voor de Europese markt. Die toelating moet komen van geneesmiddelenagentschap EMA, van zodra er voldoende resultaten zijn van de klinische tests.