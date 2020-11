Vlaams zorgpersoneel vraagt betere lonen en arbeidsvoorwaarden, ‘anders dreigt leegloop’

Zorgnet-Icuro vraagt de Vlaamse regering met aandrang dat ze op korte termijn werk maakt van een gelijkaardig sociaal akkoord als voor de federale sectoren voor het Vlaamse zorgpersoneel. Als de discriminatie aanhoudt, dreigt een steeds grotere leegloop in de Vlaamse zorgsectoren en komt kwaliteitsvolle zorg in het gedrang, klinkt het.

De federale regering trekt 200 miljoen euro extra uit voor premies bestemd voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Die premie komt bovenop het federale sociaal akkoord voor de zorgsector dat begin juli werd afgesloten.

De Vlaamse regering kondigde toen aan ook werk te maken van betere loons- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de zorgsectoren onder Vlaamse bevoegdheid. Meer dan vier maanden later zit het zorgpersoneel daar nog altijd op te wachten. De bijna 100.000 medewerkers kregen tot nu toe geen enkele loonsverhoging of crisispremie. De discriminatie tussen federaal en Vlaams zorgpersoneel wordt stilaan onhoudbaar, zegt Zorgnet-Icuro, de koepel van Vlaamse zorginstellingen.

‘Iedereen weet al lang dat de personeelsnorm in de ouderenzorg veel te laag is, en nu komt daar nog eens een discriminatie in verloning en crisispremies bovenop’, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet in de mededeling. ‘Je zou voor minder gedemotiveerd raken. Vlaanderen moet dit rechtzetten. Daarvoor is een forse budgetverhoging nodig, maar dit is ook een forse crisis.’