European Athletics heeft het EK atletiek in zaal van 2023 toegewezen aan het Turkse Istanboel. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

Het kampioenschap zal worden gehouden in de Atakoy Athletics Arena. Die was in 2012 het decor voor het WK indoor.

Het volgende EK indoor wordt in maart 2021 in het Poolse Torun gehouden. Op het EK van vorig jaar in Glasgow won België goud met de Belgian Tornados (4x400m) en zilver met Cynthia Bolingo (400m).