In Parijs heeft oud-president van Frankrijk François Hollande huidig president Macron een hart onder de riem gestoken tijdens een ceremonie ter ere van Wapenstilstand. De toestand in Frankrijk is uitdagend voor de president: het land is opnieuw in lockdown door slechte coronacijfers en is recent getroffen door een reeks terroristische aanslagen. Bekijk de ontmoeting tussen Hollande en Macron in bovenstaande video.