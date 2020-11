Antwerpse politie betrapt achttien personen op lockdownfeest

In de Antwerpse binnenstad heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag na meldingen van geluidsoverlast een lockdownfeest ontdekt in een woning die als Airbnb werd verhuurd. Aanvankelijk leken er maar enkele personen aanwezig, maar een zoektocht doorheen het gebouw en op het dak bracht het aantal feestvierders uiteindelijk op achttien.

Toen de politie om iets na 4 uur woensdagochtend aanklopte aan een pand in de Lange Nieuwstraat waarover buren meldingen hadden gemaakt van geluidsoverlast, stelde ze vast dat er een feestje aan de gang was. Vier aanwezigen probeerden de agenten ervan te overtuigen dat zij de enigen waren, maar de vele flessen drank en bekers maakten dat twijfelachtig.

‘Samen met bijkomende ploegen is het gebouw doorzocht en telde de politie in eerste instantie zestien personen die er ondanks de geldende coronamaatregelen een feestje bouwden’, stelt de politie. ‘Na een klein uur vond de politie nog twee jongeren die zich hadden verscholen in de hoop te kunnen ontkomen aan de politie. Zij hadden zich achter een technische installatie verstopt op het dak van een aanpalende woning.’

Twee minderjarigen

De zestien meerderjarige feestvierders werden opgepakt en naar het cellencomplex aan de Noorderlaan overgebracht. Zij zullen een proces-verbaal krijgen met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het openbaar ministerie, conform de strengere aanpak van lockdownfeestjes die het Antwerpse parket onlangs aankondigde. Twee aanwezigen bleken minderjarig en zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.

In het pand trof de politie niet alleen drank aan, maar ook lachgas en bijhorende ballonnen. Dat illegale feestmateriaal werd in beslag genomen.