Prodemocratische oppositie Hongkong stapt op

Uit protest tegen het weren van vier parlementsleden uit het Hongkongse parlement hebben de parlementsleden van de democratische oppositie hun aftreden aangekondigd.

De Hongkongse krant South China Morning Post bericht dat de voltallige oppositie opstapt. Onduidelijk is nog om hoeveel parlementsleden het gaat. Kort daarvoor had de Hongkongse regering meegedeeld dat vier oppositiepolitici geweerd worden uit het parlement van de speciale bestuurlijke regio van China.

Het Chinese staatsagentschap Xinhua maakte eerder al een beslissing openbaar van het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres. Die zou toelaten dat parlementsleden hun zitje moeten inleveren, zonder een gerechtelijk vonnis, als ze pleiten voor de onafhankelijkheid van Hongkong, de nationale veiligheid in het gevaar brengen of buitenlandse krachten helpen om zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden.