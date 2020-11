Verkiezingsfraude ontdekt in Nieuw-Zeeland

Terwijl in de VS nog volop wordt geruzied over onbewezen beschuldigingen over fraude bij de presidentsverkiezingen, blijkt in Nieuw-Zeeland wel degelijk te zijn gesjoemeld bij een verkiezing. Er zouden zeker 1.500 frauduleuze stemmen zijn uitgebracht om de kleine grijze kiwi aan de titel ‘vogel van het jaar’ te helpen.