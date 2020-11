WK motorcross houdt op 1 augustus 2021 halt in Lommel

De promotoren van het WK motorcross hebben woensdag de voorlopige kalender voor 2021 bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen telt twintig races. Op 1 augustus staat in Lommel de GP van België op het programma.

Het WK begint later dan normaal, in april, in de hoop dat de coronapandemie tegen dan is afgezwakt. Het moet de teams ook meer tijd geven om de noodzakelijke tests uit te voeren.

Er worden vier nieuwe locaties aangedaan: in Muscat (Oman), Oss (Nederland), Itti-KymiRing (Finland) en Igora Drive (Rusland).

De eerste GP wordt op 3 april gereden in Oman. Daarna gaat het richting Europa voor races in Italië, Portugal, Nederland, Duitsland, Rusland en Letland. Na twee stops in Indonesië gaat de titelstrijd verder in Tsjechië, België, Zweden en Finland. Eind augustus keren de motorcrossers terug naar Rusland voor de GP van Igora Driva, gevolgd door wedstrijden in Turkije, China, Frankrijk, Spanje en de finale op 14 november in Argentinië.

Op 26 september staat de Motorcross der Naties in het Italiaanse Imola geprogrammeerd.

De Sloveen Tim Gajser (Honda) verzekerde zich vorige week van een derde wereldtitel in de MXGP.