Dylan Groenewegen negen maanden geschorst na horrorcrash met Fabio Jakobsen

Het zat eraan te komen en woensdag werd het bevestigd: Dylan Groenewegen is voor negen maanden geschorst door de UCI voor zijn aandeel in de afschuwelijke valpartij van zijn landgenoot Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) in de Ronde van Polen.

De valpartij gebeurde in de openingsrit van de Ronde van Polen, met aankomst in Katowice. In een razendsnelle massaspurt, in een lichte afdaling, week Groenewegen duidelijk van zijn lijn af waarbij hij de snellere Jakobsen in de dranghekken manoeuvreerde. De onfortuinlijke Nederlander werd over de dranghekken gekatapulteerd en bleef roerloos liggen. Artsen waren lange tijd bezig om hem te stabiliseren, vervolgens werd Jakobsen in een kunstmatige coma gebracht en heel even werd voor het leven van de jonge Nederlandse spurter gevreesd.

Jumbo-Visma besloot om Groenewegen meteen op non-actief te plaatsen maar het was wachten op een beslissing van de UCI omtrent een eventuele strafmaat. Dat resulteerde in een schorsing van negen maanden, waarbij hij op 7 mei 2021 opnieuw in competitie mogen uitkomen, kort voor de start van de Giro. Groenewegen kan nog wel tegen zijn straf in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Zowel Jakobsen als Groenewegen hebben intussen voorzichtig hun fietsactiviteiten hervat.