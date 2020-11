Droge maar bewolkte Wapenstilstand

Het is woensdag overwegend droog, met vooral in Hoog-België kans op wat regen. In de loop van de dag kunnen er enkele opklaringen verschijnen, maar het blijft vaak bewolkt. De maxima gaan van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 14 graden in het centrum van het land. Dat zegt het KMI.

Tegen de avond neemt de bewolking snel toe vanaf de kust. ‘s Nachts gaat het regenen in het westen en het centrum van het land. In het oosten blijft het mogelijk droog tot donderdagochtend. De minima zakken tot 6 à 11 graden. Er zijn rukwinden mogelijk tot 55 kilometer per uur.

Donderdag begint met veel bewolking in het oosten en hier en daar wat regen. In de loop van de dag breiden de opklaringen in het westen zich uit naar het oosten en wordt het overal droog. Het kwik stijgt tot 9 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. Kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Ondanks hoge bewolking is het vrijdag eerst zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. Tegen de middag begint het te regenen in het westen. De maximumtemperaturen liggen tussen 10 en 14 graden.

Het weekend begint zaterdag met bewolking en wat regen, bij maxima tot 15 graden. Zondag is het zwaarbewolkt en bereikt in de namiddag een storing ons land vanuit het westen, met temperaturen tot 16 graden.

Maandag weer droog met meer zon. Het wordt wel minder zacht met maxima van 9 tot 13 graden. Dinsdag blijft het droog met opklaringen en maxima rond de 14 graden.