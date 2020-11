Duizenden Filipijnen op de vlucht voor vijfde cycloon in een maand tijd

Op Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen, zijn duizenden inwoners op de vlucht geslagen voor een nieuwe cycloon. ‘Vamco’, die lokaal de naam ‘Ulysses’ kreeg, is al de vijfde cycloon op een maand tijd.

Zeer hevige wind en zware regenval teisteren reeds de provincies die op de baan van de storm liggen. De cycloon zou woensdagnacht of donderdagochtend het eiland bereiken, meldt de Filipijnse weerdienst. De tropische storm veroorzaakt winden tot 125 kilometer per uur, met pieken tot 155 kilometer per uur. De storm nadert de oostkust aan een snelheid van 20 kilometer per uur.